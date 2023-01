„S Martinem jsme normálně počítali pro sezonu. Jeho rozhodnutí před startem přípravy, že chce dát přednost civilnímu zaměstnáni, bylo pro nás problémem,“ přiznal šéf sportovní úseku opavského basketbalového klubu.

Kdo sledoval Opavu v minulém týdnu během tréninku, tak si Martina Gniadka musel všimnout. Jeho přítomnost pozitivně působila na jeho spoluhráče. „Těším se, že přinese do týmu vítěznou atmosféru a soutěživost do tréninku. Věřím, že se nám podaří tým nakopnout a v tabulce se budeme posunovat výše,“ slibuje si od angažování zkušeného pivota trenér Petr Czudek.

Martin Gniadek měl tréninkový výpadek. Otázkou je, jak rychle se dostane zpátky do hry. „Musím přiznat, že jsem čekal, že to bude horší. Cítím se dobře,“ svěřil se Martin Gniadek.

„Je jasné, že nesmíme jeho tělo přetížit. Musíme na to jít pomalinku. Věřím, že částečně k zápasu už je nyní připraven,“ podotkl Petr Czudek a dodal: „Jeho herní inteligence je vysoká. Bude přínosem už nyní.“

Zkušený pivot se opavským divákům představí ve středu, a to v pohárovém utkání s Ústím nad Labem. „Čeká nás klíčový zápas sezony. Hrajeme o hodně. Chceme do FINAL 4 a pokusit se obhájit loňské pohárové prvenství. Ústí má formu, věřím, že Martin nám pomůže a že i kvůli němu dorazí do haly co nejvíce diváků,“ zakončil Petr Czudek.