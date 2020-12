Pátou porážku po sobě utrpěli basketbalisté NH Ostrava v Hradci Králové, kde v sobotním utkání 12. kola nejvyšší soutěže podlehli domácím 91:99. Svěřenci kouče Petera Bálinta ještě na začátku závěrečné čtvrtiny drželi vyrovnaný stav, pak ale přišel sedmiminutový výpadek, série 3:14 a ztráta nadějí. Oslabená Nová huť je tak aktuálně s bilancí 3:8 v ligové tabulce desátá.

Basketbalisté NH Ostrava prohráli v sobotním utkání 11. kola nejvyšší soutěže v Hradci Králové 91:99. Na snímku v modré v předchozím duelu s Pardubicích. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Byl to vyrovnaný zápas. V malé rotaci jsme bohužel nebyli schopni uhrát to do konce. V posledních pěti minutách nám chyběly síly, udělali jsme tam snad čtyři chyby, nechali si dát lehké koše a to rozhodlo. Citelně postrádáme tři klíčové hráče a na palubovce to bylo znovu znát. Pokud nebudeme v plné sestavě, budeme mít problémy,“ narážel Peter Bálint na absence Bohačíka, Pumprly a Nábělka.