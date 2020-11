„Jsme rádi, že konečně budeme hrát,“ svěřil se trenér VK Ostrava Jan Václavík. V prvním utkání po nucené přestávce budou mít jeho svěřenci výhodu domácí haly, kde v sobotu od 17 hodin přivítají České Budějovice.

„Doufám, že je to poslední začátek téhle sezony,“ řekl Václavík a vysvětlil, že kvůli covid-19 jde v pátek celý tým na testy. „Všichni jsme zdraví, nikdo nemá žádné příznaky, tak snad to dobře dopadne,“ přál by si mít k dispozici kompletní kádr. Volejbalisté Beskyd nastoupí v sobotu na palubovce Karlovarska.

„Všichni se těšíme na soutěžní zápasy a konfrontaci s ostatními týmy po tak dlouhé pauze,“ přiblížil trenér Jakub Salon náladu v Black Volley Beskydy.