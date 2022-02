Jiranová si na krátkých překážkách vylepšila osobní rekord na 8,03 sekundy. Necelé dva týdny staré maximum z Jablonce si vylepšila o čtyři setiny. "Já jsem moc nadšená. Teď moc nemám slov. Probereme to s trenérem, co ještě vylepšit, aby to bylo pod osm. Je to ještě dost práce," uvedla na svazovém facebooku.

Veleba si v 35 letech vyrovnal osobní rekord v nejkratším sprintu a nechal za sebou dvojici britských soupeřů. "Jsem strašně šťastný, běželo se mi skvěle. Jsem rád, že jsem tady mohl poprvé vyhrát. Vyrovnal jsem si osobák. Je vidět, že na to pořád ještě mám," radoval se v rozhovoru pro Českou televizi. Od limitu pro účast na březnovém halovém mistrovství světa ho dělí dvě setiny. "To bych taky rád věděl, kde je ubrat. Běh byl z mého pohledu skoro dokonalý," přemítal.

Na dvoustovce, která nebývá často v hlavním programu ostravského halového mítinku, se z vítězství v B běhu i celkově radoval Němejc. Výkonem 20,87 sekundy překonal rekord mítinku.

Czech Indoor Gala 2022 začíná. Zaútočí tvář ostravského mítinku Mäki na rekord?

Daleko měl k vítězství úřadující halový mistr Evropy Staněk, který v prvním pokusu zapsal 20,11 metru a dál už se nedostal. Zůstal tak více než metr za svým sezonním maximem. Soutěž vyhrál Staňkův předchůdce na halovém evropském trůnu Michal Haratyk z Polska. Stačilo mu k tomu 20,79 metru, což byl výkon, který Staněk při všech třech předchozích letošních startech v hale překonal.

Skvělou čtvrtku předvedla Kielbasiňská, která si vylepšila osobní rekord o nevídaných 82 setin a výkonem 51,10 se stala také novou polskou rekordmankou. O 24 setin překonala národní maximum slavnější krajanky Justyny Šwieté-Erseticové, úřadující halové vicemistryně Evropy. Rychle rozběhnutý závod nesedl Ladě Vondrové. Obsadila pátou příčku výkonem 52,31.

Dramatický průběh měla soutěž dálkařů. Favorizovaný Tentoglu splnil slib a překonal vlastní rekord mítinku. V páté sérii ho skokem dlouhým 815 centimetrů vylepšil o čtrnáct centimetrů. Na třetí ostravské vítězství mu to ale nestačilo. Stříbrný medailista z HME Montler ho závěrečným pokusem o šest centimetrů přeskočil. Český rekordman Radek Juška obsadil pátou příčku za 782 centimetrů.

Nejlepší životní výkon v hale předvedla tyčkařka Amálie Švábíková. Překonala 451 centimetrů, čímž si maximum pod střechou z roku 2017 vylepšila o jedenáct centimetrů. Pod širým nebem má osobní maximum 455 centimetrů. V Ostravě jí to stačilo na čtvrtou příčku. Zvítězila Běloruska Iryna Žuková v rekordu mítinku 471 centimetrů.

VÝSLEDKY

Czech Indoor Gala, mezinárodní halový atletický mítink v Ostravě:

Muži:

60 m: 1. Veleba (ČR) 6,65, 2. Amo-Dadzie 6,66, 2. Bromby (oba Brit.) 6,70, …5. Stromšík 6,72, 7. Koška (oba ČR) 6,74.

200 m: 1. Němejc (ČR) 20,87, 2. Burnet (Niz.) 20,92, 3. Kubelík (ČR) 20,98.

400 m: 1. Scotti (It.) 46,41, 2. Bengtström (Švéd.) 46,42, 3. Danylenko (Ukr.) 46,67, …5. Desenský 47,14, 8. Müller (oba ČR) 47,44.

800 m: 1. Vandeputte (Belg.) 1:47,41, 2. Tecuceanu (Rum.) 1:47,43, 3. Kibet (Keňa) 1:47,76, …5. Symerský 1:48.49, 6. Šnejdr 1:48,68, 7. Vystrk 1:48,69, 8. Hodboď (všichni ČR) 1:48,87.

1500 m: 1. Giles (Brit.) 3:35,93, 2. Debjani (Belg.) 3:36,38, 3. Edman (Nor.) 3,37,39, …10. Friš (ČR) 3:41,01.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 821, 2. Tentoglu (Řec.) 815, 3. Harrison (USA) 798, …5. Juška (ČR) 782.

Koule: 1. Haratyk (Pol.) 20,79, 2. Pezer (Bosna) 20,51, 3. Toader (Rum.) 20,35, 4. Staněk (ČR) 20,11.

Ženy:

60 m: 1. Scottová (Ir.) 7,25, 2. Del Ponteová (Švýc.) 7,26, 3. Van der Wekenová (Niz.) 7,27, …7. K. Seidlová (ČR) 7,39.

400 m: 1. Kielbasiňská (Pol.) 51,10, 2. Klaverová (Niz.) 51,66, 3. Schwabová (Něm.) 51,68, …5. Vondrová 52,31, 7. Jíchová 53,91, 8. Hofmanová (všechny ČR) 54,09.

1500 m: 1. Walcottová-Nolanová 4:10,53, 2. Traceyová (obě Brit.) 4:10,88, 3. Healyová (Ir.) 4:11,00, 4. Mezuliáníková 4:11,17, …7. Mäki (obě ČR) 4:13,92.

60 m př.: 1. Jiranová (ČR) 8,03, 2. Graversgaardová (Dán.) 8,08, 3. Di Lazzarová (It.) 8,11, …7. Vokálová 8,33, 8. Štolová (obě ČR) 8,45.

Tyč: 1. Žuková (Běl.) 471, 2. Šutejová (Slovin.) 461, 3. Silvaová (Kuba) , 4. Švábíková (ČR) obě 451.