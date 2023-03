/FOTOGALERIE/ Basketbalisté NH Ostrava podlehli v sobotním utkání 10. kola nadstavby vedoucímu Brnu 74:82 a klesli na osmé místo tabulky.

NH Ostrava – Basket Brno (NBL – 10. kolo nadstavby, 25. 3. 2023). Na snímku v souboji pivot Petr Bohačík. | Foto: NH Ostrava

Nová huť měla výborný nástup do druhé čtvrtiny. Po šňůře 9:0 se dostala do vedení 22:20, soupeř však ještě do poločasu skóre otočil a po změně stran si náskok pohlídal. Jihomoravany táhl pivot Šimon Puršl, který zaznamenal double-double za 22 bodů a deset doskoků.

„Po dlouhé době jsme prohráli doma, ale hráče musím pochválit, šli do toho po hlavě. Dřeli, bohužel nás potkal špatný den. Morgan se nemohl dlouho chytit, stejně jako celý tým se nedokázal netrefit zvenčí, což bylo na výsledku vidět,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Nakonec jsme padli o osm bodů. Brno sice nehrálo v plné sestavě, ale to my také a navíc nás toho postihlo víc. Musíme si odpočinout, každopádně stále je co zlepšovat. Když budeme nadále dobře pracovat v obraně, dočkáme se světlejších zítřků,“ dodal Adam Choleva.

NBL – 10. kolo nadstavby (sobota 25. 3. 2023):

NH Ostrava – Brno 74:82 (13:20, 35:39, 54:61)

Body Ostravy: Radukič 21, Morgan a M. Svoboda po 15, Majerčák 10, Mathon 9, Týml a Bohačík po 2. Nejvíce bodů Brna: Puršl 22, Křivánek 13, Nečas 11, Djuričič 10. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Karafiát. TH: 24/18 – 28/18. Trojky: 8:6. Doskoky: 46:48. Fauly: 28:22. Diváci: 800.