„Naše družstva mužů jsou složena většinou s našich odchovanců. Postup do II. ligy je tedy pro nás velký úspěch a skvělá příležitost pro naše mladé odchovance, kteří ještě nedávno hráli dorosteneckou soutěž. Cíl do nové soutěže je jasný – udržet se v ní! Uvědomujeme si, že máme mladé nezkušené hráče, ale věříme, že svou tréninkovou pílí a bojovností tuto soutěž udržíme i do dalších let,“ raduje se z postupu manažer a trenér BK Hladnov Michal Raška.