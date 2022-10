„Děkuji klukům za předvedený výkon, i když jsme nedali spoustu šoupáků. Druhá perioda je určitě kaňka. Asi jsme si mysleli, že je to hotové, ale hosté zabrali. Byla to vydřená výhra,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva. „Bylo to utkání jako na houpačce. Měli jsme dobrý vstup, ale hosté nás rychle stáhli. Ubojovali jsme to,“ dodal křídelník Ostravy Filip Šmíd.

„Utkání se hodnotí těžko, máme čtvrtou porážku v řadě. Máme pomalý vstup do sezony, stejně jako začátky utkání. Domácím zahráli výborně Majerčák s Morganem, navíc se jim vrátil Bohačík,“ uzavřel rozehrávač Olomoucka Tomáš Tkadlec.

4. kolo NBL (sobota 17. 10. 2022):

NH Ostrava – Olomoucko 86:80 (24:13, 41:40, 61:60)

Body Ostravy: Morgan 29, Belikov a Radukič po 21, Majerčák 5, Milligan 4, Bohačík a Šmíd po 3. Nejvíce bodů Olomoucka: Williams 22, Moten 19, Halada 14. Rozhodčí: Vyklický, Vošahlík, Petrák. TH: 34/24 – 34/22. Trojky: 4:6. Doskoky: 44:42. Fauly: 28:26. Diváci: 350.