Byl to zápas jako na houpačce. Ostrava vedla ve druhé čtvrtině až o 17 bodů, v polovině čtvrtého dějství rázem svítilo na ukazateli skóre 71:82. Nová huť ale ještě zabojovala, dotáhla duel do prodloužení, v němž byla o koš lepší.

„Jsem šťastný, že jsme výhrou zpečetili postup do předkola play-off. Začali jsme s neskutečnou vůlí a chutí, basketbal nás bavil. Ti, co hráli, tam nechali všechno a tak by to mělo vypadat,“ pochvaloval si kouč Ostravy Adam Choleva.

8. kolo nadstavby basketbalové ligy mužů (středa 16. 3. 2022):

NH Ostrava – Olomoucko 101:99 po prodl. (29:19, 52:48, 64:72, 88:88)

Body Ostravy: Radukič 35, Vann a Šmíd po 14, Antonio 13, Ubilla 10, Heinzl 9, P. Bohačík 4, Svoboda 2. Nejvíce bodů Olomoucka: Tomsick 33, McSwain 17, Bracey 16, Vuckovič 15, Kněžević 11. TH: 29/22 – 22/17. Trojky: 9:10. Doskoky: 37:38. Fauly: 22:25. Diváci: 100.