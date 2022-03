Ostravě nebyl platný ani solidní výkon kapitána Petra Bohačíka, který byl s osmnácti body nejlepším střelcem zápasu. K nim přidal deset doskoků a zaznamenal ceněný double-double. Na druhé straně, bohužel pro Novou huť, proměnil jen dva trestné hody z osmi pokusů.

„Snažili jsme se dovést zápas do vyrovnané koncovky, kde bychom to na zkušenost vyhráli. Z toho nakonec náš zkušený rozehrávač nedal trestné hody, ztratili jsme míč. Pak jsme se začali vztekat a už to bylo špatné. Ale myslím, že to byl zajímavý zápas, divákům se musel líbit,“ řekl kouč Ostravy Adam Choleva.

„Zápas byl dobrý, měl šťávu, měl energii, hodně nesouladu s rozhodčími z obou stran. Dneska nám skvěle fungovala spolupráce s Manny Ubillou, ale zase zapomeneme rozehrát ostatní kluky,“ uzavřel pivot Ostravy Petr Bohačík.

9. kolo nadstavby basketbalové ligy mužů (středa 23. 3. 2022):

Děčín – NH Ostrava 79:65 (16:21, 37:35, 54:49)

Nejvíce bodů Děčína: Svoboda 17, Alston a Osaikhwuwuomwan po 15, Kroutil 13. Body Ostravy: P. Bohačík 18, Ubilla 13, Radukič 12, Vann 10, Šmíd 9, Heinzl 2, Týml 1. TH: 21/16 - 21/7. Trojky: 9:2. Doskoky: 38:50. Fauly: 21:22. Diváci: 480.