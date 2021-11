„Domácí nás rozebrali hned na začátku,“ narážel trenér Ostravy Adam Choleva na zpackanou první čtvrtinu 11:32! „Domácí hráli s lehkostí, my jsme naopak přijeli možná až moc se vztyčenými hlavami. Mysleli jsme si asi, že to půjde samo,“ pokračoval Choleva.

„Musíme zpytovat svědomí. Za to, jak jsme se chovali, jak jsme hráli, jakou energii jsme to toho zápasu vložili. Na druhé straně je potřeba to hodit za hlavu, v týdnu nás čeká derby s Opavou, a na to je potřeba se perfektně připravit,“ dodal Adam Choleva.

10. kolo basketbalové ligy mužů (sobota 30. 10. 2021):

Kolín – NH Ostrava 105:81 (32:11, 62:31, 88:54)

Nejvíce bodů Kolína: Číž 19, Petráš 18, Mareš 16, Lošonský 15, Jelínek 14. Body Ostravy: Vann 22, Svoboda 11, P. Bohačík 8, Šmíd 7, Heinzl a Nábělek po 6, Snopek, Týml a Havlík po 5, Ubilla, Prošek a Radukič po 2. TH: 27/19 – 23/12. Trojky: 14:9. Doskoky: 44:29. Fauly: 20:23. Diváci: 498.