/FOTOGALERIE/ Jak dvěma slovy ohodnotit výkon basketbalistům NH Ostrava ve středeční předehrávce 15. ligového kola s mistrovským Nymburkem? Bez ostudy. Nová huť sice prohrála 75:101, přesto se mohla těšit z jednoho dílčího úspěchu. Velkého favorita porazila v divoké první čtvrtině. Naopak zklamáním byla návštěva v hale Tatran. Na českého giganta přišlo pouhých 180 diváků.

NH Ostrava - Nymburk 75:101 (předehrávka 15. kola ligy, středa 20. 10. 2021). | Foto: NH Ostrava

„Nechtěli jsme to dát Nymburku zadarmo. Pokusili jsme se dát do zápasu jinou laťku než u nich, to se nám povedlo. První čtvrtina byla z naší strany povedená, pak jsme ale udělali pár chyb v obraně, ale jinak to bylo docela dobré,“ hodnotil zápas trenér Ostravy Adam Choleva.