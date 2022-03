Severočeši přicestovali do Tatranu bez několika opor, přesto se drželi až do konce. „Smekám před Děčínem, v jakém stavu k nám přijel, a jak se semkl. Každopádně jsem rád, že jsme konečně vyhráli,“ oddechl si trenér Ostravy Adam Choleva, jehož svěřenci zabrali po třech porážkách.

„Ze začátku jsme polevili v hlavách. Věděli jsme, že soupeři nepřijeli někteří hráči. Něco jsme si k tomu pak řekli, a šli jsme si pro výhru. Nebylo to jednoduché a už vůbec ne pohodové, ale vyhráli jsme a to je to nejdůležitější,“ dodal Adam Choleva.

„Potácíme se ve zdravotních potížích. Přijeli jsme jen s osmi hráči a ti, co vypadli, jsou pro nás stěžejní. Neměli jsme co ztratit a Ostravu jsme trochu překvapili. I když jsme prohráli, předvedli jsme velmi slušný výkon,“ uzavřel kouč Děčína Tomáš Grepl.

6. kolo nadstavby basketbalové ligy mužů (sobota 5. 3. 2022):

NH Ostrava – Děčín 97:93 (22:26, 50:48, 74:68)

Body Ostravy: Heinzl 21, Šmíd 17, Vann 16, Ubilla 14, Antonio a Radukič po 11, Nábělek 5, Svoboda 2. Nejvíce bodů Děčína: Šiška 31, Svoboda 24, Kroutil 9. TH: 36/28 – 30/15. Trojky: 5:8. Doskoky: 41:36. Fauly: 24:25. Diváci: 350.