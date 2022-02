„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Na tento zápas jsme se připravovali dlouho, hlavně na doskok,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva, jehož tým přeskákal soupeře 43:29!

„Ostrava má velmi zkušené hráče pod košem a bylo to znát. My máme v týmu nové kluky, které potřebujeme zabudovat do týmu, abychom měli lepší chemii a souhru,“ prohlásil kouč Jindřichova Hradce Gilbert Abraham.

„Vyhráli jsme o patnáct bodů, což odpovídá obrazu celého utkání. Viděl jsem v něm fáze, kdy jsme hráli asi nejlepší basket v této sezoně, ale také momenty, kdy jsem si mohl trhat vlasy,“ dodal Adam Choleva.

1. kolo nadstavby (skupina A2, sobota 29. 1. 2022):

NH Ostrava – Jindřichův Hradec 98:83 (27:19, 55:43, 77:56)

Body Ostravy: Radukič 22, Vann 19, P. Bohačík 12, Antonio 11, Nábělek 9, Heinzl 8, Týml 7, Prošek 6, Svoboda 4. Nejvíce bodů Jindřichova Hradce: Dorn 23, Novotný 14, Christopher 13, Dubose 11. TH: 24/19 - 35/27. Trojky: 9:6. Doskoky: 43:29. Fauly: 23:19. Diváci: 458.