„Gratuluji týmu. Vítězství bylo zasloužené, od začátku jsme diktovali tempo hry. Hráči ukázali charakter, jelikož jsme měli sérii porážek a teď jsme to zlomili. Měli jsme nůž na krku a zápas jsme vyhráli,“ pochvaloval si ostravský asistent Saša Jankovič.

To jeho protějšek měl zcela odlišnou náladu. „Utkání dvou rozdílných poločasů. Za ten první by si všichni zasloužili vyhodit. Pokud budeme hrát takto i dále, tak jsme druhodivizní tým a nemáme v NBL co dělat,“ zlobil se kouč Slavie Pavel Beneš.

„Dovolili jsme domácím úplně všechno. Veškerá příprava na zápas i video, to vše bylo k ničemu. Hráči nemakali. Po tsunami v šatně byl druhý poločas vynikající, kdybychom takto hráli celou dobu, tak věřím, že vyhrajeme,“ dodal Pavel Beneše.

10. kola NBL (sobota 26. 11. 2022):

NH Ostrava – Slavia Praha 86:75 (30:13, 49:32, 63:51)

Body Ostravy: Morgan a Belikov po 17, Radukič 15, Majerčák 14, Mathon 12, Svoboda 11. Nejvíce bodů Slavie: Jelínek 22, Kheil 18, Rožánek 12. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Karafiát. TH: 21/12 – 13/10. Trojky: 12:7. Doskoky: 45:45. Fauly: 21:22. Diváci: 900.