„Náš začátek byl tragický. Celá první perioda a úvod druhé, to jsme vůbec nebyli duchem přítomni. Dělali jsme chyby a byla to tragédie,“ začal hodnotit zápas trenér Ostravy Adam Choleva.

„Ve druhém poločase jsme se zvedli, ale nakonec to nestačilo. Pro fanoušky to jistě musel být dobrý zápas, pro nás moc ne, protože jsme chtěli vyhrát a to se nestalo,“ litoval Choleva. „Zápas se rozhodl ve zběsilé koncovce. Bohužel jsme ho prohráli,“ dodal Adam Choleva.

„Myslím, že diváci viděli skvělý zápas. První poločas jsme hráli přesně náš basket, velmi chytře,“ pochvaloval si vydařený vstup do zápasu kouč Brna Lubomír Růžička. „Ve druhém poločase jsme udělali spoustu chyb, domácí se chytli, šli přes nás a i když jsme pak byli zase plus sedm bodů, tak jsme si to zase zkomplikovali,“ vykládal Růžička.

„Domácí Morgan měl skvělý den. Moc často se nestává, že když má hráč sedm trojek, jeho tým nakonec prohraje. Výhru bereme a jsme za ni rádi. Tady v Ostravě to bude mít hodně soupeřů těžké,“ uzavřel Lubomír Růžička.

14. kolo NBL (středa 21. 12. 2022):

NH Ostrava – Brno 92:94 (18:26, 41:54, 70:72)

Body Ostravy: Morgan 32, Radukič 21, Mathon 11, Majerčák 10, Šmíd, Belikov a Týml po 4, Jakel a Svoboda po 3. Nejvíce bodů Brna: Chatman 24, Puršl 15, Bálint 13. Rozhodčí: Blahout, Linhart, Kubiš. TH: 22/21 – 25/19. Trojky: 11:7. Doskoky: 29:38. Fauly: 24:22. Diváci: 450.