Divoký zápas, v jehož průběh každý tým vedl až desetibodovým rozdílem, se rozhodoval v posledních šesti minutách. Od stavu 65:63 měli navrch domácí. „Jsem spokojený s výhrou, ale ne s předvedenou hrou na konci druhé čtvrtiny, kdy jsme to asi pod dojmem uchlácholení soupeři darovali,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

Z vedení 31:19 to byl v poločase rázem stav 39:47! „Byly tam ztráty, vypnutí na doskoku a soupeř vycítil šanci. Pak nás stálo spoustu sil se vrátit do zápasu. Mohlo to být o dost lehčí utkání, kdybychom pokračovali v nastoleném trendu z první periody. Každopádně vítězství nad druhým celkem tabulky se počítá,“ dodal Adam Choleva.

„Odehráli jsme velmi špatnou první čtvrtinu, díky dlouhé cestě nám trvalo než jsme se rozběhali. Druhá čtvrtina byla skvělá, ale ta třetí zase špatná. Tam se zápas zlomil, kdy jsme nebyli schopni dát pět minut koš,“ vykládal kouč Děčína Tomáš Grepl.

„Soupeř se dotáhl a našel zpět sebevědomí. Rozhodla až koncovka, kdy zvítězil štastnější tým. Bojovali jsme, ale kvůli výpadku v první a třetí čtvrtině jsme prohráli. Je třeba jít dál, už ve středu nás čeká další zápas a přibyl nám zraněný,“ uzavřel Tomáš Grepl.

NBL – 18. kolo (sobota 14. 1. 2023):

NH Ostrava – Děčín 87:78 (31:19, 39:47, 59:59)

Body Ostravy: Mathon 23, Radukič 22, Morgan 18, Majerčák 10, Šmíd a Svoboda po 5, Bohačík a Belikov po 2. Nejvíce bodů Děčína: Nichols 29, Walton 19, Svoboda 18. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Kubiš. TH: 17:16. Trojky: 8:6. Doskoky: 42:32. Fauly: 20:22. Diváci: 750.