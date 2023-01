„Dobře jsme odehráli druhou čtvrtinu, celý zápas nám fungovala obrana, ale jakoby tam bylo na začátku druhého poločasu lanko na koši, které bylo proti,“ vykládal kouč Nové huti.

„Třetí čtvrtina? Začali jsme tím, že jsme měli čtyři úplně volné střely a nedali jsme. Ztratili jsme mnoho míčů, bylo tam plno faulů. Pak už se to s námi všechno vezlo,“ dodal Adam Choleva.

„Bylo to utkání dvou poločasů. V tom prvním jsme byli asi ještě v autobuse a není to poprvé, co se nám to stalo. Ve druhém jsme soupeře zamkli a skóre otočili,“ dodal kouč Kolína Adam Konvalinka.

NBL – 20. kolo (sobota 21. 1. 2023):

NH Ostrava – Kolín 69:75 (21:20, 45:33, 49:49)

Body Ostravy: Mathon 20, Radukič 14, Morgan 10, Majerčák 9, Týml a Svoboda po 6, Snopek a Belikov po 2. Nejvíce bodů Kolína: Slavinskas 24, Číž 18. Rozhodčí: Hruša, Pokorný, Jedlička. TH: 15/10 – 24/17. Trojky: 7:6. Doskoky: 45:45. Fauly: 29:19. Diváci: 800.