„Jsem rád, že jsme vyhráli, bylo to ubojované utkání. Myslím si, že nepěkné, ani jednomu týmu to nešlo, nepadaly střely. Byl to zápas obran a vůle a myslím, že tu jsme měli větší, stejně jako štěstí,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

Vítězný koš dal dvě minuty před koncem z dálky Radukič, který zajistil Ostravě vedení 64:62. „Na konci jsme dali důležité trojky, což rozhodlo. Musíme ještě vyhrát doma s Hradcem a snad budeme ve skupině A1,“ dodal Adam Choleva.

„Vyhrál spíš šťastnější. Prohráli jsme si to utkání ve druhém poločase, v němž jsme dostali 45 bodů, což je strašně moc. To je sebevražda. Začátek byl přitom dobrý, je ale třeba vydržet hrát celý zápas,“ uzavřel kouč Slavie Pavel Beneš.

NBL – 20. kolo (sobota 28. 1. 2023):

Slavia Praha – NH Ostrava 64:68 (17:9, 32:23, 46:44)

Nejvíce bodů Slavie: Dworsky 14, Bruner 13, Jelínek 12. Body Ostravy: Radukič 22, Belikov 12, Mathon 11, Majerčák 10, Morgan 5, Bohačík 4, Svoboda a Týml po 2. Rozhodčí: Kučírek, Jeřáb, Dombrovský. TH: 7/4 – 15/11. Trojky: 10:7. Doskoky: 45:35. Fauly: 18:14. Diváci: 732.