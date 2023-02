Nová huť vykročila za důležitým vítězstvím rázně. Již během první čtvrtiny si vypracovala devítibodový náskok, který do poločasu téměř zdvojnásobila. Ve druhé půli si domácí vedení hlídali. „Byl to zápas dosavadní sezony, který jsme zvládli. Za vítězství jsem rád, na kluky jsem pyšný. Jedeme dál,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Vyšel nám hlavně první poločas, hráli v něm to, co jsme chtěli. Bojovali jsme, vycházel nám útok, fungovala nám obrana. Druhá půle nebyla špatná, ani jsme vyloženě nepolevili, ale byli jsme trochu sevření, nemohli jsme se trefit a v tom duchu se to dohrálo. Mělo to skončit o třicet, ale i o patnáct to bereme. Hlavní je výhra, a tu máme,“ dodal Adam Choleva.

Východočechy mrzelo, že nezachytili první půli. „Utkání se mi těžko hodnotí, dostali jsme v prvním poločase 53 bodů. Neexistovala u nás obrana. Nedokázali jsme si s ničím poradit, vše jsme řešili špatně,“ vykládal trenér Hradce Králové Lubomír Peterka.

„Druhý poločas jsme dokázali vyhrát o bod, tam už jsme našli svoji tvář. Na domácí to však nestačilo, i když se nám to podařilo stáhnout dvakrát deset bodů. Víc už nás Ostrava nepustila,“ uzavřel Lubomír Peterka.

NBL – 22. kolo (sobota 4. 2. 2023):

NH Ostrava – Hradec Králové 83:68 (26:17, 53:37, 64:53)

Body Ostravy: Morgan 25, Mathon 19, Radukič 12, Majerčák 7, Belikov 6, Týml 5, Bohačík a Snopek po 3, Svoboda 2, Šmíd 1. Nejvíce bodů Hradce: Škranc 17, Solevič a Šturanovič po 16, Prskalo 15. Rozhodčí: Vošahlík, Kec, Karafiát. TH: 10/7 - 20/16. Trojky: 10:2. Doskoky: 49:34. Fauly: 19:15. Diváci: 1000.