„Domácí na nás vletěli, bojovali a my jsme působili žalostně. V obraně nedokážu vypíchnout jednu pozitivní věc, v útoku jsme měli snad dvacetiprocentní střelbu. Dát 55 bodů s 24 útočnými doskoky, to nechápu jak to jde dokázat,“ kroutil hlavou trenér Ostravy Adam Choleva.