„Za výhru jsem rád. Pojali jsme to jako generálku na play-off, což se povedlo. Bylo tam nasazení, důraz a pro diváky to bylo pěkné utkání. Možná jsme mohli být trochu lepší na doskoku, ale na druhou stranu nám zase spadlo něco z venku,“ řekl trenér Ostravy Adam Choleva.

„Utkání se hodnotí velmi těžko, jelikož jedna nepovedená čtvrtina nás stála zápas. Zápas ukázal to, na čem máme pracovat. Ostrava si za svůj výkon vyhrát zasloužila. My teď máme pár dní na to potrénovat a připravit se na předkolo play-off,“ dodal kouč Děčína Tomáš Grepl.

Basketbalová liga mužů – 12. kolo nadstavby (pondělí 4. 4. 2022):

NH Ostrava – Děčín 92:86 (17:21, 39:37, 74:59)

Body Ostravy: Radukič 31, Antanio 18, Vann 16, Ubilla 10, Šmíd 8, Heinzl 6, P. Bohačík 3. Nejvíce bodů Děčína: Šiška 17, Alston 13, Osaikhwuwuomwan 11, Nichols a Svoboda po 10. TH: 35/23 – 30/23. Trojky: 7:5. Doskoky: 25:42. Fauly: 26:30. Diváci: 209.