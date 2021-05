Od roku 2015, kdy na písku tvoří pár se zkušenou Markétou Nausch Slukovou, toho zvládly hodně. Z mistrovství Evropy mají stříbro a bronz, vyhrály čtyřhvězdičkové turnaje Světové série, zažily atmosféru olympijské pláže v Riu, v srpnu 2018 vládly měsíc světovému žebříčku.

Teď vyhlížejí letošní hry v Tokiu. „Nerada bych to zakřikla. V žebříčku jsme nyní dvanácté, na olympiádu postupuje patnáct nejlepších párů,“ přiblížila Hermannová současnou situaci.

Tento týden měly české jedničky šanci získat další body v ruském Soči, ale kvůli problémům s krkem, které trápí Nausch Slukovou od turnajů na začátku sezony v mexickém Cancúnu, ho vynechají. Místo toho ji čeká terapie a od středy 2. června se dvojice zúčastní čtyřhvězdičkového turnaje Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open 2021, po němž se olympijská kvalifikace uzavře.

„Ztráta párů na 16. a 17. místě už je taková, že se prakticky nedá dohnat. Vypadá to, že už před Ostravou bude opravdu všech patnáct postupových míst vyřešeno,“ poznamenala třicetiletá beachvolejbalistka. Do Ostravy se přesto těší.

I proto, že J&T Banka Ostrava Beach Open 2018 vyhrály. „Nebylo to naše první prvenství na turnaji Světového okruhu, ale bylo to doma. Ve skvělém prostředí, kde opravdu platilo, že diváci byli naším třetím hráčem. Pro mě navíc fajn pocit, protože mezi nimi byla rodina, hodně známých, volejbalových přátel. Tohle se v kariéře mockrát nepoštěstí,“ zavzpomínala na 1. ročník.

Markéta Sluková (vlevo) a Barbora Hermannová s trofejí za vítězství na J&T Banka Ostrava Beach Open 2018.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

V další sezoně jim ale klání pod vysokými pecemi nevyšlo. „Užily jsme si odvrácenou tvář úspěchu, hned jsme vypadly. Tehdy nás to hrozně mrzelo, protože fanoušci se přišli na turnaj podívat s tím, že nás uvidí co nejdéle, a nám se to nepovedlo. Naštěstí kluci došli až do finále,“ vyzdvihla stříbro Perušiče se Schweinerem.

Vloni turnaj zrušil koronavir, teď se světová elita utká v Dolních Vítkovicích 2. až 6. června potřetí. „Jako ostravský patriot jsem za to ráda. Jde o velkou sportovní akci, která spolu s dalšími městu dodává lesk, a to mě těší,“ přiznala Hermannová.

„Prostředí je hodně výjimečné. Jsme zvyklé na velké baráky, palmy, hrajeme mezi kopci, ale železárny, to je hodně specifické,“ konstatovala se smíchem 180 centimentrů vysoká hráčka.

Že by na vítkovickém písku chyběla konkurence, se neobává. „Sezona je zvláštní, moc turnajů, kde se dala potkat špička, nebylo, takže podle mě tuhle jednu z posledních možností konfrontace hodně předních dvojic využije. Navíc stále půjde o body do žebříčku a konečné umístění v něm, což bude důležité při losu olympijského turnaje,“ vysvětlila Hermannová. „Každý ostrý zápas se bude hodit. Natrénováno máme dost, teď potřebujeme zaplnit náš deník kvalitními zápasy,“ prozradila Hermannová.