„Běhání jsem vždycky nenáviděla,“ prozradila na sebe členka Národního divadla Moravskoslezského. „Na základní škole Rovniny v Hlučíně jsem hrála basketbal a vybíjenou, to mě bavilo,“ vyjmenovala pětadvacetiletá rodačka z Frýdku-Místku dřívější pohybové aktivity. Během studia na ostravské konzervatoři a Janáčkově akademii muzických umění v Brně už na ně čas neměla.

V představení Češky krásné, Češky mé! přitom hraje sportovní gymnastku Věru Čáslavskou. „Když jsme vloni zkoušeli, hodně jsem chodila na akrobatické hodiny a měla tréninky. Bylo to dost náročné, ale tam jsem začala víc sportovat a uvědomovat si, že to dělám pro své tělo a je mi potom lépe,“ vylíčila mladá herečka.

A nedávno vyrazila i do terénu. „Během roční pandemie jsem čím dál víc zjišťovala, že potřebuji pohyb. Nestačí mi cvičit doma sama, ale potřebuji být venku, vidět přírodu a cítit, že do sebe dostávám energii. Tak jsem začala běhat a zjistila, že je to asi nejlepší forma sportu, která mě naplňuje,“ svěřila se.

„Stoprocentně mi pomáhá k fyzičce a hlavně si vyčistím hlavu. Kolikrát se mi stalo, že jsem byla hodně naštvaná a cítila velkou agresi, tak jsem si šla zaběhat. Neznám lepší způsob jakým ze sebe emoce pustit,“ přiznala.

Běhá teprve dva měsíce. „Nejčastěji v parku za Domem energetiky, protože bydlím v Mariánských Horách. Jaro a rozkvět jsou nádherné, běhat v tom je slast. Poslouchám hudbu a kochám se, do toho tam běhají králíčci a veverky, to je úplně super. Rodiče žijí v Bohumíně, kde je Kališovo jezero, tak běhám i tam,“ představila své oblíbené tréninkové okruhy.

V závodě si vybrala pětikilometrovou trať. Nebylo to velké sousto pro začátečníka? „Běhám podle aplikace, což je velká vymoženost dnešní doby. Když jsem je poprvé zkusila celé běžet, vůbec mi to nedělalo problém,“ vylíčila Aneta Klimešová.

V sobotu se ale musela vyrovnat s dalšími běžkyněmi a diváky podél trati. „Tolik lidí byl docela šok, na začátku jsem z toho byla trošku nervózní. Na druhou stranu jsem ale ráda, za dva týdny už v divadle začneme hrát, takže si musím zvyknout,“ usmála se.

Do ostravských ulic vyrazila se startovním číslem 1204, a trať zvládla v čase 31:43 minuty. Mezi 650 účastnicemi běhu na 5 km celkově obsadila 406. místo.