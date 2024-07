Nejstarší maratón v České republice, který bude startovat i končit na Masarykově náměstí v Ostravě, si budou moci běžci mimo jiné užít lesnatou zeleň parku Komenského sadů, prostředí podél řeky Ostravice, otočku kolem Slezskoostravského hradu, ale zejména dlouhou cílovou rovinkou, která vede od Sýkorova mostu.

Jaké jsou tratě?

Minimaratón - je to trať pro rodiče s dětmi, nebo třeba běžce, kteří ještě deset kilometrů nezvládnou, ale rádi by si zaběhali ve festivalové atmosféře, a třeba tím i dostali ten prvotní náboj, aby postupem času pokořili i těch deset kilometrů, aniž by si na to kdy věřili, pokud je to myšlenka, která se jim líbí. Tento závod se běží na charitativní podporu.

Desítka a půlmaratón - tratě pro rychlostní vytrvalce nebo jednoduše běžce, kteří si libují na delších tratích.

Štafeta - jestli se chcete hecnout s kolegy nebo kamarády a sestavit tým, je pro vás připravena štafeta pro 6 členů, z nichž každý bude vystaven vzdálenosti 6 kilometrů. Každoročně je štafeta taková směsice výkonnostních, ale i hobby týmů, takže jestli do toho chcete jít zejména pro radost, nemusíte se bát. Každý tým má své místo.

Maratón - startovní výstřel zazní na Masarykově náměstí, které však nikdy v průběhu závodu pro vaše blízké, kamarády a ostatní diváky nezůstane stejné, protože se o ně postarají organizátoři doprovodným programem, aby festival žil nejen na samotné trati, ale i tam, kde bude trávit čas podpora, která je stejně důležitá, a jejich přítomnost může vnést úsměv na tvář a překonat i těžké chvíle, kdy už třeba člověk pomýšlí na to, že to nejde a snad ani nedoběhne.

Pro více informací a případnou registraci navštivte web Ostrava City Marathon.