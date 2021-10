„Z doby, kdy jsem byl aktivním sportovcem, jsem zvyklý udržovat se ve formě, a s koncem profesionální kariéry se pro mě samozřejmě nic nezměnilo. Proto vím, že individuální přístup je alfou omegou veškerého úspěchu. A právě to je něco, čeho se v clever fit dočkáte. Každý si totiž musí svou fitness rutinu korigovat sám, podle vlastních schopností a tělesných předpokladů,“ potěšil Romana Šebrleho přátelský přístup v clever fit.

Německá síť má pobočky v celé Evropě. Její motto je sledovat nejmodernější trendy ve cvičení i posilování, důraz klade na integrující přístup ke klientům. Nabídka služeb, cvičebních plánů i sportovního náčiní je koncipována tak, aby si na své přišli zástupci všech generací i sociálních tříd. Unikátní je koncept kruhového tréninku – takzvaný Biocircuit, k němuž klienti nepotřebují osobního kouče. Místo něj to zvládne chytrý náramek, do kterého jsou nahrány informace o tělesné konstituci i cvičebních ambicích. Ty předává jednotlivým strojům zařazeným do okruhu, které pak vyhodnocují optimální zátěž i dobu trvání jednotlivých etap.

„Když představujeme náš koncept v nových zemích, vždycky si přejeme, aby vše probíhalo tak hladce, jako tomu je právě teď v Česku,“ pochvaloval si otevření druhé pobočky Henrik Petersen, projektový manažer clever fit GmbH pro Českou republiku. Společnost vznikla v roce 2004 v Mnichově, od roku 2011 se rozšířila do Nizozemska, Rakouska nebo Švýcarska, letos otevírá svá fitka také v Itálii, Lucembursku a Slovinsku.