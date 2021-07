S týmovým doprovodem a rozhodčími byl celkový počet účastníků 180. Dodržovat museli přísná epidemiologická opatření ministerstva zdravotnictví. „Některé sportovce to odradilo. Druhým problémem byla časová prodleva pro povolení vstupu některých zemí od Národní sportovní agentury a Ministerstva zahraničí ČR, takže už nezbyl prostor pro vydání vstupního víza,“ vysvětlil letošní nízkou účast Petr Staníček, ředitel turnaje.

Pro reprezentanty byl Czech Para Open 2021 po nucené roční covidové pauze první a zároveň poslední možností otestovat svou formu s mezinárodní konkurencí před paralympiádou v Tokiu. „Zápasy na soustředění nebo tréninku nejsou nikdy tak vyhrocené jako soutěžní. To se nedá napodobit. Kolem letošního dubna jsme mohli začít trénovat a teď musím makat o hodně víc při přípravě na Tokio,“ prozradil po prvním utkání od loňského března Jiří Suchánek (kategorie postižení TT2), bronzový medailista z her v Riu 2016. Do Japonska s ním odletí i další Češi, Petr Svatoš (TT3) a Filip Nacházel (TT4), jenž v Ostravě nestartoval kvůli nemoci.

O kvalitu za ostravskými stoly se postarali především Španělé Alvaro Varela, pětinásobný paralympijský medailista, a Jordi Morales, dvojnásobný paralympijský medailista. Do Tokia se chystají také Haris Eminovic z Bosny a Hercegoviny, Gyula Istvan Zborai a Alexa Svitazc z Maďarska, která na Czech Para Open 2021 obhájila prvenství z roku 2019.

Čeští reprezentanti získali v soutěžích jednotlivců deset cenných kovů. Zlato vybojoval Petr Svatoš (TT3), stříbro Jiří Žák (TT4) a Tibor Chmela (TT10), bronz Spomenka Tomić Habětínková (TT4), Denisa Macurová (TT11), Jiří Suchánek (TT2), David Půlpán (TT9), Ivan Karabec (TT10), Ondřej Vitvar (TT11) a Lukáš Schauer (TT11). V soutěžích družstev získali Češi pět medailí. Stříbro si odvezli Suchánek se Zvolánkem (TT2), Svatoš s Holíkem (TT3) a Horut s Lambertem (TT7), bronz Němec s Valachem (TT7) a Chmela s M. Špačkem (TT10).

„Těší nás, že sportovci i přes nejrůznější omezení byli nadšeni, že mohou v Ostravě mezi sebou zase soutěžit a nešetřili pochvalnými slovy k pořadatelům. Poděkování patří i našim partnerům a sponzorům, kteří nás i v této těžké době podrželi,“ uedl ředitel TJ Ostrava Miloš Matula s tím, že na zajištění akce, kterou podpořil Moravskoslezský kraj, město Ostrava i Národní sportovní agentura, se podílel 150členný organizační tým dobrovolníků z TJ Ostrava a řady dalších společností.