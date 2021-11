Závod je součástí 20. ročníku Oderského poháru a je otevřen pro regionální týmy i jednotlivce od žactva přes elitní kategorie žen a mužů až po třídy Masters. Svůj vlastní závod budou mít i děti, které vyjedou na tratě v délcé od sto metrů po kilometr jako první v 10 hodin. Povolena jsou jakákoliv kola kromě elektrokol.

„Cyklokros se ve světě posouvá do nových atraktivních lokací. I my proto pro pořádání mezinárodních závodů hledáme nové netradiční tratě. Areál Dolních Vítkovic je přesně to, co může naši disciplínu oživit a přilákat k ní nové závodníky i fanoušky,“ vysvětlil Petr Balogh, předseda komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky. „Je málo areálů, kde lze uspořádat velké mezinárodní závody. Pro Ostravu máme už na příští rok přislíben jeden z podniků Evropského poháru nebo TOI TOI Cupu. Letošní ročník proto bereme jako ostrý test, abychom do budoucna mohli trať i organizaci ještě posunout. Naší vizí pro další sezony je zařazení nové lokality do kalendáře mezinárodních akcí a uspořádání republikového šampionátu,“ doplnil Petr Balogh.

Účast v závodě Cyklokros Ostrava 2021 přislíbili i jezdci profesionální stáje Elkov Kasper, včetně juniorského vicemistra světa Adama Ťoupalíka a jeho bratra Jakuba. „Máme připraven okruh, který měří dva a půl kilometru a provede kolem dominant Dolních Vítkovic. Na dvě křídla dělí závodní trasu ulice Vítkovická. Zatímco levá strana trati je převážně štěrková s atraktivním písčitým sektorem, pravá část je z většiny hlinitá. Postaveno bude i depo pro servis kol a jedním ze symbolů našeho závodu je schodiště, které musí krosaři zdolat v každém okruhu,“ popsal soutěžní trať její stavitel Radovan Šťastný.

Součástí programu bude i cyklokrosový workshop, ve kterém zkušení závodníci předvedou mladým krosařům, jak si poradit v terénu i na silnici.