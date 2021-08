„V minulosti byl hostem rakouský Hypo Niederösterreich, který hned v úvodním ročníku soutěž ovládl. Polský tým se zúčastní poprvé, určitě zvýší atraktivnost ligy,“ uvedl pro web Českého svazu házené ředitel MOL ligy Peter Brunovský.

„Chtěli jsme nadále hrát na nejvyšší úrovni. Sportovní aspekt je pro nás nejdůležitější. V první polské lize, do níž máme nastoupit, je momentálně 11 týmů a nedá se vyloučit, že jich bude méně, protože některé kluby mají nejistou budoucnost. V soutěži nás tak čeká během roku jen devět utkání, to jsme v Superlize odehráli za měsíc. Proto jsme se rozhodli, že stojí za to ukázat se jinde,“ uvedl na klubovém webu prezident KPR Ruch Chorzów Krzysztof Ziolo.

Kromě osmého týmu minulého ročníku polské Superligy budou nováčky MOL ligy ženy Kynžvartu a Tatranu Stupava. Úvodní kolo soutěže je na programu 4. a 5. září. Jediný zástupce našeho regionu, házenkářky DHC Sokol Poruba, budou o první body do tabulky bojovat v hale pražské Slavie.

Titul českých mistryň bude obhajovat Most, druhá skončila v minulé sezoně Slavia Praha a třetí Poruba.

Los 1. kola MOL ligy házenkářek (4. a 5. září): Baník Most – Ruch Chorzów, Michalovce – Hodonín, Dunajská Streda – Kynžvart, Zlín – Stupava, Slavia Praha – Sokol Poruba, Písek – Duslo Šaľa, Plzeň – Zora Olomouc.