„Špatně jsme bránili, dostat třicet branek doma je špatně. Zkusili jsme, co se dalo, ale nevyšlo to, soupeř byl prostě o ten gól lepší," konstatoval zklamaně Aleš Trojka, trenér Poruby. „Přizpůsobily jsme se hře soupeřek, zpomalily a nebránily. Nejsme zvyklé doma body rozdávat, takže doufám, že se vzchopíme a odvezeme si je z Plzně,“ mrzela Poláškovou první prohra v sezoně.

Házenkářky Písku hlavně zásluhou Pokorné a Boorové ve druhé půlce zápasu manko dotáhly a pak šly samy do vedení. Devět minut před koncem se Poruba díky Tiché dostala na dostřel (26:27), ale prohře s Jihočeškami, opírajícími se o střelkyni devíti branek Boorovou, už nezabránila. „Přišlo mi, že všude jsme byly o krok pozadu, vůbec tam nebylo nasazení a bojovnost, jakou jsme měly minulý týden na Slavii,“ připomenula domácí pravá spojka Silvie Polášková výhru 30:24 v minulém kole v Praze.

„Možná by tomuto utkání slušela remíza, ale nepodařilo se. Prohráli jsme o gól, a to vždycky strašně bolí,“ hodnotil ostravský trenér Aleš Trojka duel s Jihočeškami, které jsou po 2. kole jediným týmem v soutěži bez porážky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.