Po odchodu Iva Vávry do Zlína ho vedou trenér Aleš Trojka s asistenty Alenou Humlovou a Janem Novákem. V hráčském kádru už nemohou počítat s Michaelou Konečnou. Česká reprezentační pivotka vyrazila na první zahraniční angažmá do Mosonmagyaróváru, čtvrtého celku maďarské ligy. Aktivní kariéru navíc ukončila střední spojka Barbora Planková (Mýlková).

„Zároveň máme dva příchody,“ upozornil předseda DHC Sokol Poruba Jan Zezulčík na návrat bývalé reprezentantky a levého křídla Alžbety Michalíkové (Rechtorisové) z mateřské dovolené a na novou posilu z Hané. „Podařilo se nám podepsat střední spojku Ivanu Salašovou z Olomouce,“ prozradil.

„Pořád u nás hraje reprezentační pivotka Petra Tichá a opora v brance, reprezentantka Hanka Mučková. Jinak kádr, který doplnily naše dorostenky, zůstal nezměněný. Holky spolu hrají delší dobu, zase jsou o rok starší a zkušenější, měly by být sehranější, takže by to mohlo fungovat,“ konstatoval Zezulčík.

„Chceme hrát rychlou házenou, dát prostor širokému poli hráček a hodně střídat, aby se rozložení sil roztáhlo na celých šedesát minut. Kádr máme dostatečně široký, abychom byli schopni to zvládnout,“ přiblížil strategii Poruby.

Ambice ostravského týmu jsou opět velké. „Myslím, že hodně odskočení budou Most, Michalovce a Dunajská Streda, které mají silné ekonomické zázemí. Za silnou trojkou to bude velice vyrovnané, rozhodovat budou detaily a drobnosti. Věřím, že v české části soutěže by to zase mohlo být na medaili, když se všechno podaří a sedne si to. V té československé se budeme snažit být v první polovině tabulky,“ řekl šéf klubu.

I proto ostravské házenkářky zahájily přípravu na sezonu dřív, než obvykle. „Kondiční blok jsme měli už v červnu, aby přestávka nebyla tak dlouhá, oficiální příprava pak začala 12. července. Holky už toho mají plné brýle a ještě se pořádně nezačalo,“ s úsměvem prozradil Zezulčík s tím, že v srpnu tým absolvoval tři kvaliní turnaje.

„Dva v Polsku a jeden doma většinou s polskými a rakouskými celky. Bohužel spoustu utkání jsme odehráli s polským Chorzowem, domluveni jsme na nich byli ještě dřív, než se rozhodl, že bude hrát naší MOL Ligu. Určitě to nebude otloukánek soutěže, ba naopak,“ konstatoval předseda Poruby.

Do čtrnáctičlenné MOL ligy vstoupí bronzová Poruba 4. září v Praze proti stříbrné Slavii, doma se poprvé představí 11. září s Pískem.