„Nebyli jsme kompletní, ale na to se vymlouvat nechceme. Zápas se lámal na konci druhé čtvrtiny. Tři minuty před jejím koncem jsme vedli o osm bodů. Bohužel to bylo málo. V poločase jsme nakonec prohrávali,“ poznamenal Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka.

Ostravští nakonec utkání překlopili na svou stranu ve čtvrté čtvrtině. „Ostrava letos trefila zahraniční hráči. Dnes zařídili domácím třiasedmdesát bodů, což to jasně dokazuje,“ přidal opavský asistent další postřeh a dodal: „Vůbec se nám nedařilo v podkošovém prostoru. Musíme toto utkání hodit za hlavu a připravit se na USK.

„Opava má sice kvalitní tým, ale už to není ta Opava, na kterou jsme byli zvyklí. Navíc přišla o pivota a u nás nebyla kompletní. Každopádně tohle vítězství těší,“ usmíval se po utkání trenér Ostravy Adam Choleva. „Kluci dali do hry srdce, a to bylo rozhodující podotkl šéf ostravské lavičky. Ostrava vyhrála i druhé derby sezony. „V Opavě jsme podali dobrý výkon. Teď nám to tolik nešlo. Nedařilo se tolik lídrům, ale ubojovali jsme to. Hodně nám pomohl návrat podkošových hráčů. Díky nim zvládáme i koncovky,“ pochvaloval si Adam Choleva.

BK Opava – NH Ostrava 77:66 (18:19, 41:40, 56:53)

Body: Majerčák 21, Mathon 18, Radukič 16, Morgan 10, Belikov 8, Šmíd 4 – Švandrlík 17, Mokráň 17, Kvapil 9, Šiřina 7, Mička 6, Slavík 5, Jurečka 3, Kouřil 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Kovačovič. TH: 11/15:5/7. Trojky: 10/24:11/40. Doskoky: 43:44. Fauly: 17:18. Diváci: 1100.