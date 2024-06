Ostravský badminton na olympiádě. Švábíková: Cesta? Tvrdá. Paříž si nejedu užít

/ROZHOVOR/ Český badminton bude mít na olympiádě v Paříži své zastoupení. Na sportovní událost roku se kvalifikovala Tereza Švábíková. Čtyřiadvacetiletá sympatická klimkovická rodačka v rozhovoru pro Deník popsala, jak složitá cesta v tomto sportu před ní byla a co musela absolvovat. „Trvá to rok a do žebříčku se počítá deset nejlepších výsledků. Zejména turnaje v Africe nebo Jižní Americe nejsou jednoduché,“ líčí Švábíková s tím, že velkou roli hrálo i zranění zad, nebo prodělaný covid. Přesto ale měla také podíl na stříbrné medaili B.O. Chance Ostrava v extralize.

Tereza Švábíková byla největší osobností mistrovství republiky v Českých Budějovicích | Foto: Ivana Roháčková