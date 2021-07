Původně byla Velká cena Ostravy 4. kolem dvanáctidílného seriálu Českého skokového poháru 2021, počasí s tím ale nesouhlasilo. Vydatný déšť podmáčel travnaté kolbiště v jezdeckém areálu ve Staré Bělé a 57. ročník nejstarší soutěže na parkúrech v republice musel být 20. až 23. května zrušen.

Na parkúrech ve Staré Bělé se Velká cena Ostravy naposledy skákala v květnu 2019. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Kdybychom měli závodiště pískové, Velká cena by se jela. Když naprší na trávě, začne to být hluboké a koním to klouže. Podloží u písku je takové, že voda do něj vsákne a dá se jezdit i za deště,“ připomenul Pavel Hudeček, trenér a předseda pořádajícího JK Baník Ostrava, že klub dva roky usiluje o změnu povrchu. Rekonstrukci za 20 milionů korun by zvládli za měsíc, ale závislí jsou na dotacích.