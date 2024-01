FOTOGALERIE/ Sladká pomsta! V prvním domácím zápase roku 2024 podlehly brněnskému Královi Poli (0:3), ve 20. kole extraligy to volejbalistky TJ Ostrava svým soupeřkám vrátily. Pod Špilberkem je v sobotu porazily 3:1.

Volejbalistky TJ Ostrava bojují o co nejlepší pozici v play-off extraligy. | Foto: TJ Ostrava/Pavel Netolička

„Jsem ráda, že jsme Brnu vrátily porážku. Dodržely jsme to, co jsme si řekly na začátku. Když jsme přitvrdily na servisu, mohly jsme holky snáz bránit a odztrátovat si to. Jsem ráda, že nám to vyšlo a máme tři body do tabulky,“ spokojeně se usmívala zkušená univerzálka a kapitánka hostů Sandra Skřivanová.

Ostrava v Brně neuspěla v sobotu pouze v jednom dějství. „Kromě druhého setu, kdy nás Brno zatlačilo servisem, jsme měli celý zápas pod kontrolou. Za tři body jsme rádi,“ dodal ostravský trenér Zdeněk Pommer.

OBRAZEM: Krok od senzace. Ostravské mladíky zlomila dvě esa Dukly, přišli o bod

Souboj na esa z podání jeho tým prohrál těsně 6:8, na body z bloků naopak Brňanky vysoko přehrál 14:8. V útoku ho za dvanáctým vítězstvím v tomto ročníku extraligy táhla smečařka Petra Kojdová, autorka 16 bodů.

V tabulce se Ostrava stále drží na 5. místě, v dalším kole proti předposlednímu Přerovu má v sobotu 3. února výhodu domácí haly. Bude to pro ni zároveň příprava na semifinále Českého poháru 11. února v Kutné Hoře s Libercem. Druhou dvojici tvoří obhájkyně loňského prvenství z KP Brno a Olymp Praha.

Před rokem v Teplicích Ostrava vybojovala v poháru stříbro, když podlehla až ve finále Královu Poli 0:3.

OBRAZEM: K výhře v derby měly blíž Sokolky, šťastnější ale nakonec byla Ostrava

Extraliga volejbalistek – 20. kolo:

Královo Pole Brno – TJ Ostrava 1:3 (-20, 21, -16, -16)

Rozhodčí: Slezák a Koutník, čas: 107 min., diváci: 210.

KP Brno: Kuníková 5, Kormendyová 2, Matějková 1, Pavlíková 11, Hrušecká 12, Pelikánová 2, libero Šmardová – Chlupová 1 Prchalová 7, Jelínková 10, Křižanovská 1. Trenér: Erik Nezhoda.

TJ Ostrava: Mikelová 9, Hadáčková 13, Jakuškina 4, Kojdová 16, Jedličková 13, Skřivanová 10, libera Slavíková a Tobiášová - Jasečková, Kašparová, Chládková. Trenér: Zdeněk Pommer.