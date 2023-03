/FOTOGALERIE/ Na čtvrtý pokus to ostravským basketbalistům už nevyšlo. Středeční derby ve slezské metropoli se totiž stalo jednoznačnou záležitostí opavského týmu. Ten vyhrál 108:75.

BK Opava - NH Ostrava | Foto: Deník/Petr Widenka

Opavští začali výborně. Hned v úvodu šli do trháku. Ten ještě Nová huť odrazila, to ale bylo z její strany vše. Domácí celek kontroloval hru a prakticky v poločase bylo rozhodnuto. „Opava byla na nás dobře připravená. Od samého začátku hrála aktivně. Prvotní náskok jsme ještě odrazili, ale to bylo vše,“ povzdechl si ostravský trenér Adam Choleva. „Domácí se docela dobře trefovali. Navíc, kdy se chytnou před domácími diváky, dostanou se do laufu. My jsme je nedokázali zastavit. Měli jsme hromadu hloupých ztrát, Opavě jsme nabíjeli. Nekontrovali jsme doskok a nedokázali jsme si vytvářet střelecké pozice, což bylo důsledkem agresivní obrany Opavy,“ okomentoval důvod středeční porážky šéf ostravské lavičky.

„Náš úkol byl jasný. Chtěli jsme si napravit reputaci, a to nejen za předešlá derby,“ vzal si slovo David Zach, jeden z asistentů trenéra Petra Czudka. „Ostravu jsme zaskočili, ze začátku je trochu držel trojkami Majerčák. My jsme poctivou prací a energii šli přes soupeře. Důležité bylo, že hráči z lavičky udrželi nastavený trend,“ pochvaloval. „Pokud budeme dodržovat herní plán a plné nasazení po celý zápas, můžeme být úspěšní,“ pokračoval Zach. „Potvrdili jsme si, že když držíme věci, které si řekneme, tým táhne za jeden provaz a jsme pořád aktivní, můžeme se měřit s každým, z ligy,“ zakončil Zach.

BK Opava – NH Ostrava 108:75 (27:23, 51:36, 80:65)

Body: Mokráň 20, Jurečka 14, Slavík 14, Švandrlík 12, Zbránek 10, Carl 9, Gniadek 8, Šiřina 6, Kvapil 5, Kouřil 5, Farský 3, Mička 2 - Morgan 18, Majerčák 13, Radukič 12, Mathon 11, Šmíd 9, Svodoba 7, Havlik 5. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Hartig. TH: 21/29:21/30. Trojky: 15/34:10/36. Doskoky: 40:32. Fauly: 24:20. Diváci: 1280.