„Z důvodu pozitivního výskytu na covid-19 u jednoho z hráčů jsme byli nuceni zápas v Děčíně odložit. Ostatní hráči podstoupili ve čtvrtek testy. Čekáme na výsledky a zprávu z Krajské hygienické stanice,“ řekl Deníku generální manažer Nové huti Tomáš Ostarek.

Jaký je nyní postup? Tým musí do karantény a tak určitě neodehraje sobotní domácí zápas s Brnem. „Do karantény se chodí na deset dní a platí od prvním kontaktu s nakaženým hráčem, to bylo v sobotu. Víkendové utkání je tak zrušené,“ potvrdil Ostarek.

„Stejně to ale vypadá, že sport bude úplně zastavený, tím by to bylo vlastně vyřešeno. Hrát totiž nebude žádný tým, ať je v karanténě, nebo není,“ dodal Tomáš Ostarek.

Nová huť má za sebou dobrý vstup do sezony. V uplynulých šesti zápasech si připsala hned tři výhry a s padesátiprocentní úspěšností se drží uprostřed tabulky.

Naposledy dokázali svěřenci trenéra Petera Bálinta zaskočit favorizované Olomoucko, které přehráli ve vlastní hale Tatran 88:74. Dřív v sezoně si na domácí palubovce poradila Ostrava se Svitavami (82:81) a mužstvem USK Praha (87:83).