Oktagon 40 v Ostravě: Kozma v gamechangeru po boji postupuje, končí i favorité

„Byla to jediná chvíle, kdy jsem se cítil v ohrožení. Udělal jsem chybu, otočil se úplně zbytečně zády, podcenil jsem to, což se nesmí stávat a opakovat. Mohlo mě to stát turnaj. Lituji toho, naštěstí to neukončil, i když to měl dobře nasazené,“ prohlásil David Kozma s tím, že vzdát odklepnutím v plánu neměl.

„Uškrtit mě mohl jedině tak, že by mě uspal a na to už neměl sílu. Rval to na maximum, takže jsem jen čekal, až se vyšťaví,“ popsal dále Kozma, který přitom uvažoval, zda vůbec nastoupí.

Tři týdny před duelem si přivodil zranění. „Nechci být konkrétní, aby se na to soupeř nepřipravil. Nakonec jsem si řekl, že omezím určité věci, třeba jsem celou tu dobu nespároval. Musel jsem to hlídat a jít s tím do zápasu, ve kterém jsem věděl, že to neucítím. Tam mě to neomezovalo,“ zůstal tajemný, a doufá, že následující příprava už bude v pořádku. „Riskl jsem to, do turnaje šel i tak, a naštěstí to vyšlo,“ oddechl si David Kozma.

Oktagon 40: Tipsport Gamechanger, 4. března 2023 v Ostravě. David Kozma proti Lukaszovi Siwiecovi.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Se svým ostravským představením však spokojený nebyl. „Vyhrál jsem, ale špatným výkonem. Vím, že na Alexe se připravím o hodně lépe. Budu jiný Kozma,“ slíbil.

Součástí tiskové konference však byla i lehká přestřelka mezi aktéry atraktivního čtvrtfinále. Vše začala nenápadná narážka sebevědomého Francouze. „Bude to super zápas, vždycky mám toho nejtvrdšího soupeře. V Kozmovi jsem ho mohl dostat. Těšil jsem se na něj docela dlouho, to všichni víte, takže se vrátím do gymu, budu se připravovat a těším se, až ho porazím,“ vyhlásil.

„Co jiného má říkat? Nemůže říct, že prohraje,“ usmíval se Kozma. „Samozřejmě, že neřeknu, že prohraji. Všichni se můžete smát, ale v kleci budu jen ty a já. Tam už to moc vtipné nebude,“ reagoval, když sál v hotelu Clarion, kde bylo i několik stovek fanoušků, zahltila dobrá nálada.

„Já se nesmál, respektuji ho, vím, že je kvalitní zápasník, ale už jsem porazil lepší borce, než je on. Prostě vyhraji zápas, to je všechno,“ opáčil David Kozma a vypočítával zápasníky jako Apollo, Veličkovič, či Krištofič, jež v minulosti rozesmutněl.

„Je to jednoduché, uvidíme v kleci, kdo z nás je lepší,“ nabídl Alex Lohoré. „Určitě. Připravím se lépe, než na tento zápas, který se mi nepovedl,“ uzavřel David Kozma.