Milan Semera - 1 stříbrná a 1 bronzová. „Závody hodnotím vcelku dobře, i když jsme na ně šli z plného tréninku, tak některé mé výkony mne mile překvapily. Myslím si, že se to povedlo, především díky super ostravskému týmu.“

„S výsledky mistrovství v netradičním termínu, na které jsme se speciálně nepřipravovali, jsem velmi spokojen. Není to jen o vysokém počtu medailí a účasti ve finálových soubojích, ale i o zaplavaných časech, na úvod sezony jsou velmi kvalitní a povzbuzující. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat,“ hodnotil šéftrenér KPS Libor Kohut úspěšný šampionát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.