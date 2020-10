Když nemohli trénovat v domácí vodě, vyrazili za ní ostravští plavci do zahraničí. „Naposledy jsme doma plavali před týdnem ve čtvrtek, pak bazén uzavřeli. V pátek jsme našli možnost trénovat v Polsku a v pondělí ve dvou skupinách vyjeli do Ratiboře,“ prozradil předseda a trenér KPS Ostrava Jan Pala, že ve městě vzdáleném jen 40 kilometrů se připravovalo čtyřiadvacet závodníků s trenéry.

Bazény jsou teď prázdné. Ostravští plavci se zase musí připravovat jen na suchu. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Vyslali jsme tam naše nejlepší plavce. Po jarní koronavirové výluce jsme s nimi pak trénovali celé prázdniny a oni jsou v super formě. Teď se to zase celé zaseklo, proto jsme se snažili udržet to v chodu co nejdéle to jde,“ dodal Pala.