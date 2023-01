Úvod zápasu ale patřil Sokolkám. „Zatlačily jsme Ostravu servisem a ona moc neútočila, ale na konci prvního setu se soupeř dostával pomaličku do hry a my už začaly tahat za ten kratší konec,“ přiznala Veronika Strušková, bývalá reprezentační blokařka a kapitánka Frýdku-Místku. „Bylo to hodně o přihrávce a my si dnes prostě nepřihrály, to je alfa omega,“ dodala.