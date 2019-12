Oběma týmům se s přispěním téměř tisícovky diváků podařilo získat pro charitativní účely 53 900 korun!

Peníze pomohou jedenáctileté Nele a patnáctiletému Markovi. Obě děti, postižené Downovým syndromem, sledovaly utkání v hale. Jeho vrcholem byla tombola a následující dražba speciálních dresů Ostravy s přípomínkou 17. listopadu 1989, míčů gala s originálním potiskem a dalších věcí, které věnovali i hráči Beskyd.

„Byla to výborná myšlenka. Kdo by nechtěl podpořit charitativní akci?“ vysvětlil trenér hostů Přemysl Kubala, proč se klub připojil a do dražby věnoval dres s podpisy s podpisy hráčů. „A jeho nový majitel má možnost absolvovat s týmem trénink ve Frýdlantě, kde se připravujeme, a pak i společnou večeři v restauraci. Myslím si, že by to mohlo být fajn,“ usmál se Kubala.

Bývalý reprezentační blokař v minulosti oblékal dres Ostravy a v roce 2006 s ní získal mistrovský titul. „Atmosféra derby byla super, ale to je v Ostravě dlouhodbě. Jsem rád, že nás přišla podpořit i spousta fanoušků Beskyd. Tajně jsem ale doufal aspoň v jeden bod,“ zklamal Kubalu v sobotu pouze výsledek 0:3.

„Druhý zápas po sobě, kdy je v hale narváno. Mají v tom prsty i Beskydy, které nám pomohly s atmosférou i charitativním projektem a daly věci do dražby,“ potěšila cela akce ostravského trenéra Jana Václavíka.

A vůbec mu nevadilo, že po ní postrádal svou kravatu. „Neplánoval jsem to, ale přišel ke mně Roman Kozák (bývalý smečař Ostravy a současný hráč Beskyd - pozn. aut.) a řekl: Sundej ji, za dva tisíce ji koupím,“ prozradil Václavík. Kozák ji nakonec vydražil za tři tisíce korun. Co ho k tomu vedlo? „Nezískali jsme skalp domácích na hřišti, tak mám aspoň skalp trenéra. To mi stačí, je to na dobrou věc a bylo jedno, co se draží,“ smál se smečař Kozák.

Částku 5700 korun vynesl dres polského nahrávače Blažeje Podlesného. „Volejbal hrajeme jen rekreačně pro zábavu, ale jsme fanoušci celého týmu a Ostrava je naše srdcovka. Blažej je šikovný nahrávač a její klíčový hráč,“ vysvětlil pan Radek z Ostravy, proč o něj usiloval v dražbě.

Dres slovenského smečaře a reprezentanta Jakuba Ihnáta si hned oblékl dvanáctiletý volejbalista Samuel z Havířova, jeho tatínek ho koupil za 1500 korun. Dres smečaře Vojtěcha Baumana zase získali tři jeho kamarádi a bývalí spoluhráči z B-týmu za 3300 korun. V dražbě porazili jeho tatínka Milana a číslo 12 teď bude zdobit ZŠ v Ostravě-Hrabové.

Za pět tisíc se prodal dres zraněného smečaře Matouše Vancla, o tisíc méně dali noví majitelé za „sedmičku“, kterou v Ostravě obléká reprezentační blokař Oliver Sedláček.

Jako poslední přišel na řadu ostravský dres s číslem 11 smečaře Davida Janků. A jeho cena se vyšplhala až na rekordních osm tisíc korun. Koupil ho Vavřinec Pečinka, majitel Black Volley Beskydy. „Přes velké porážky se rodí velká vítězství a tohle je připomínka,“ vysvětlil Pečinka novou motivaci pro svůj tým.

A jak své vítězství v dražbě hodnotil český reprezentant? „Asi to bylo tím, že můj dres byl poslední. Jsem rád, protože je to na dobrou věc,“ usmíval se Janků a prozradil, že nového vlastníka předtím nikdy neviděl. O tom, že by v příští sezoně zamířil za svým dresem do Beskyd, neuvažuje. „To se musíte spíš zeptat vedení klubu, ale žádný náznak toho nebyl,“ konstatovala útočná opora Ostravy.

Extraliga volejbalistů -- 7. kolo:

VK Ostrava - Black Volley Beskydy 3:0 (21, 15, 19), čas: 73 min., 980 diváků.

Ostrava: Marcyniak 7, Podlesny 4, Ihnát 14, Sedláček 12, Dvořák 9, Janků 8, libero Sobczak. Trenér: Václavík.

Beskydy: Jocič 3, Mitič 1, Krysiak 14, Dustinac 4, Babic 2, Jambor 3, libero Nogueira - Jevstratov, Mečiar 3, Prokůpek 2, Kozák. Trenér: Kubala.

Další zápasy: Odolena Voda - Liberec 3:1 (21, 22, -17, 20), Zlín - Ústí nad Labem 3:1 (24, 20, 23, 19), Karlovarsko - Brno 3:0 (24, 14, 25), Příbram - Kladno 0:3 (-18, -22, -22). Utkání České Budějovice - Praha se hraje v pondělí (16.50, ČT sport).

1. Karlovarsko 8 7 1 23:3 22

2. Č. Budějovice 7 6 1 18:6 17

3. Lvi Praha 6 5 1 15:7 14

4. Ostrava 7 4 3 13:11 11

5. Liberec 7 4 3 15:14 10

6. Odolena Voda 7 4 3 13:14 10

7. Brno 7 3 4 14:15 10

8. Kladno 7 3 4 13:15 10

9. Ústí n. L. 8 3 5 11:18 8

10. Beskydy 8 2 6 11:20 8

11. Příbram 7 1 6 9:18 5

12. Zlín 7 1 6 5:19 4



V derby volejbalistů VK Ostrava - Black Volley Beskydy 3:0 šlo o body v extralize a také o peníze na charitu. Dražba dresů, míčů a tombola vynesla téměř 54 tisíc korun.

Foto: Deník/Vladimír Pryček