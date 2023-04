Ostravský basketbal zasáhla na začátku týdne smutná zpráva. Ve věku 97 let opustil tento svět Vladimír Kroutilík, jehož srdce dlouhé roky patřilo Nové huti. V pátek o tom informoval klub na svých oficiálních stránkách.

Vladimír Kroutilík. | Foto: NH Ostrava

Vladimír Kroutilík sám vychoval spoustu skvělých basketbalistů, jejichž vývoji se věnoval desítky let. Dokud mu to zdravotní stav umožňoval, tak také navštěvoval každý domácí zápas Nové huti. „Nejbližším vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ píše se na stránkách BK NH Ostrava.

Před očekávaným sobotním domácím zápasem proti mistrovskému Nymburku, který se rozehraje v Tatranu v 17.30 hodin, proběhne minuta ticha. A to jako výraz soucitu a vděku za to, co vše pro ostravský basketbal Vladimír Kroutilík, který byl dlouholetým aktivním členem Sokola, udělal.