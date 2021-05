Řekne-li se Arrows Ostrava, většině fanouškům pálkovacích sportů se vybaví baseball. Kdo by si také nepamatoval senzační tažení Severomoravanů ročníkem 2018, na jehož konci sebrali titul Drakům Brno. Příznivci budou mít možná už brzy jiný pohled. Softbalistky z „ocelového srdce republiky“ se po devíti letech vrátily do nejvyšší soutěže, a mají v ní smělé plány.

„Nešli jsme do extraligy jen pro to, abychom ji udrželi,“ zdůrazňuje kouč Pavel Burkovič. Zatím hovoří o středu tabulky, co nejdříve by rád navázal minimálně na výběr z roku 1993, který se radoval z bronzových medailí. „Věřím, že jsme připraveni na to, abychom bojovali o čtvrté místo. Poté se chceme zase posunout.“