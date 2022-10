V Ostravě začal milionový turnaj plný hvězd. Kvitová jde do akce! V co doufá?

/FOTOGALERIE/ V Ostravě se rozehrál hvězdnými tenistkami nabitý turnaj WTA Agel Open. Podniku s dotací 19 milionů korun se zúčastní také světová jednička z Polska Iga Šwiateková. Trojnásobná grandslamová vítězka, která letos ovládla French Open a US Open, se představí až ve středu. To domácí Petra Kvitová, lvice z Fulneku, půjde do akce již v pondělí. Od 18 hodin se utká s americkou kvalifikantkou Bernardou Peraovou.

Petra Kvitová by na turnaji WTA Agel Open 2022 v Ostravě ráda zopakovala loňskou semifinálovou účast. | Foto: Perinvest/Pavel Lebeda