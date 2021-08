Český volejbal má sto let. Jubileum slaví v celém kraji volejbalem

/FOTOGALERIE/ Zrodil se jako bezkontaktní halový sport s minimálním rizikem zranění v roce 1895 v Americe, o šestadvacet let později dorazil do Česka a právě letos má kulaté jubileum. „Naše základní motto je, abychom sto let českého volejbalu oslavili volejbalem,“ vysvětlil František Kopecký, bývalý reprezentant, místopředseda svazu a předseda extraligového VK Ostrava, který je garantem narozeninových akcí pod vysokou sítí v Moravskoslezském kraji.

Oslavy stoletého jubilea českého volejbalu začaly v Moravskoslezském kraji na červnovém turnaji Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open v Dolních Vítkovicích. | Foto: Deník/Pavel Netolička

Volejbalovou základnu v prosinci 2020 tvořilo v celé republice 45 554 členů, 26 135 z nich byla mládež. Na severní Moravě a ve Slezsku se volejbalu vloni věnovalo 5276 registrovaných sportovců (1056 mužů, 1052 žen, 1197 chlapců, 1971 děvčat). Po Praze s 10 189 členy je náš region druhý v Česku. České volejbalisty čeká akce desetiletí. Tým před ME v Ostravě prověří Slovensko Přečíst článek › „Patříme ke třem krajům, které mají velmi dobře propracovanou mládežnickou základnu, skýtající určitou zálohu pro naše špičkové extraligové týmy,“ připomenul František Kopecký, že nejvyšší soutěž mužů v současné době hrají VK Ostrava a Black Volley Beskydy, mezi elitou žen jsou řadu let Sokol Frýdek-Místek a TJ Ostrava. Oslavy stoletého jubilea probíhají v celém regionu. „Chtěli jsme, aby se akce svazu prolínaly s našimi. Proto jsme je připravili na nejvýznamnějších místech v kraji, kde se konají turnaje,“ upozornil Kopecký, že oslavy zahájila v červnu putovní výstava Sto let českého volejbalu obohacená o tři krajské panely v ostravském obchodním centru Nové Karolina, pak pokračovaly na turnaji Světové série Ostrava Beach Open. Ostravské volejbalistky poslal letos pohárový los do Švýcarska Přečíst článek › Dalšími zastávkami byly Hodslavice, beach v Opavě a Raškovice. Slavnostní ráz budou mít i tažené debly v Pstruží, srpnové memoriály v Raškovicích, zářijové mistrovství Evropy mužů v Ostravě, Volejbalový den v Havířově a Ostravská liga v Polance. „V každé oblasti chceme vyzvednout nějaký segment volejbalu. V závěru máme se svazem naplánováno, že bychom v kraji uspořádali třetí ročník mistrovství republiky ve snowvolejbale,“ prozradil Kopecký, že o tituly na sněhu by se mohlo hrát v prosinci v Karlově nebo na Bílé. „Kromě toho vyšla publikace Sto let volejbalu v kraji,“ doplnil. Ostravští volejbalisté mají nového trenéra. Václavíka střídá Slovák Vlkolinský Přečíst článek › O budoucnost sportu pod vysokou sítí v regionu se nebojí. „Myslím si, že patříme jako kraj k těm, které v českém volejbale něco znamenají. Ukazuje to i historie na putovních panelech výstavy. Věřím, že to tak bude i do budoucna, i když přestávka kvůli covidu tomu určitě nepomohla,“ řekl Kopecký. „Jde o to, abychom díky nadšení a ochotě trenérů nejen špičkových družstev, ale zejména na vesnicích a v menších klubech, dokázali děti přitáhnout k volejbalu a objevit talenty, které dále budou moci postupovat do vyšších soutěží,“ vysvětlil bývalý reprezentant.