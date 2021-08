Chybí v něm dvě dlouholeté zkušené opory. „Blokařce Ivě Nachmilnerové a smečařce Heleně Hrdličkové, které ukončily kariéru, musím poděkovat za všechno, co pro Ostravu udělaly. Byly to profesionální hráčky, od kterých se holky učily, a sezony, kdy byly v týmu, byly úplná bomba,“ vyzdvihl trenér Zdeněk Pommer výkony obou bývalých českých reprezentantek.

Počítat už nemůže ani s univerzálkou Klárou Žarnovickou a smečařkou Karin Žolnerčíkovou, které nyní budou hrát a studovat na univerzitách v USA. Domů se navíc vrátily další dvě hráčky. „Blokařka Michaela Nečasová bude hrát za Liberec a libero Adéla Chevalierová za brněnské Šelmy,“ konstatoval ostravský kouč.

Kdo je nahradí? „Dohodli jsme se s univerzálkou Sandrou Kotlabovou, která v minulé sezoně byla v Přerově. Je to zkušená hráčka a pro tým bude přínosem,“ potěšila Pommera první posila.

Druhou našel za hranicemi. „Chevalierovou nahradí Skarleta Jančová, libero slovenské reprezentace. Ale přijde až v září po mistrovství Evropy,“ dodal trenér TJ Ostrava s tím, že zároveň testují smečařku z Polska a z Lotyšska.

Tři talentované české reprezentantky do 18 let, nahrávačka Eliška Výtisková, blokařka Elen Jedličková a smečařka Aneta Bauerová, za extraligový tým žen už nastupovaly „Teď dostanou víc šancí i času na hřišti. O Ostravě se ví, že dáváme příležitost mladým hráčkám a není to jenom o tom, vystřídat někoho na dva balony,“ připomenul Pommer dlouhodobou filozofii TJ Ostrava.

Zřejmě i to byl důvod, proč na Varenskou zamířily blokařka Adéla Chládková ze Šumperku a smečařka Nela Jasečková z jižních Čech. „Obě reprezentovaly na červencovém mistrovství Evropy do 16 let v Maďarsku. Výborně doplní naše tři věkové kategorie, mohou hrát za kadetky, juniorky i ženy,“ řekl kouč.

„Ještě nejsme kompletní, ale na trénincích nás bývá čtrnáct. Od prvního dne jsme i v hale, druhý trénink máme v posilovně nebo venku. Jedeme naplno,“ vzkázal soupeřům Pommer a dodal, že už za týden přijdou na řadu přípravné zápasy.

„Pojedeme do Polska a na Slovensko, turnaj nás čeká i v Brně. Postupně budeme ladit formu a sehrávat se, ale přípravu máme trošku komplikovanou, protože Varenská bude v září na mistrovství Evropy v Ostravě oficiální tréninkovou halou mužů,“ konstatoval kouč.

Extraligu zahájí jeho tým 15. září v Brně proti Královu Poli, první zápas doma sehraje 30. září s Prostějovem.