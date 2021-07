Už za měsíc čeká české volejbalisty mistrovství Evropy v Ostravě. Tým trenéra Jiřího Nováka vstoupí do turnaje v pátek 3. září proti silnému Slovinsku a základní skupinu B zakončí ve čtvrtek 9. září s favorizovanou Itálií. Mezi tím se utká s Běloruskem, Bulharskem a Černou Horou. V Ostravar Aréně se budou hrát i čtyři osmifinále a dvě čtvrtfinále. Boje o medaile pak zažijí Katovice.

Na začátku bylo společné focení, pak začala tvrdá dřina. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy, které na začátku září hostí Ostrava, připravovali minulý týden v Pelhřimově. Tento týden trénují v Hradci Králové. | Foto: Benjamin Jícha

„Je to akce desetiletí. Letos o to specifičtější, protože slavíme sto let českého volejbalu. Věřím, že si to užijí hráči i diváci,“ řekl předseda svazu Marek Pakosta.