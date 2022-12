„Kdybychom ho uhrály, hrálo by se nám úplně jinak,“ litovala domácí univerzálka a kapitánka Sandra Skřivanová promarněné šance na zvrat v utkání. V jeho úvodu Ostrava držela s hosty krok jen do stavu 11:11, pak odpadla.

„Po předchozích zápasech jsme si asi trošku myslely, že to půjde samo, ale Liberec nám ukázal, že to rozhodně samo nepůjde. Takhle nemůžeme hrát s žádným soupeřem, to se nám hned vrátí,“ vysvětlila Skřivanová, proč po prvním setu zvýšila hlas. „Snažila jsem se tým vyburcovat, abychom předváděly náš volejbal,“ prozradila.

Povedlo se, Ostrava ve druhé sadě právě po sérii Skřivanové na podání skóre 9:11 otočila na 17:11! Těsně před koncovkou se ale totéž povedlo Liberci (z 16:20 na 21:20). Dva dobré útoky Bauerové a další Skřivanové znamenaly ale stav 24:21 a setbol pro Ostravu. Místo úspěšného zakončení ale přišly tři kiksy a Dukla nezaváhala.

„Škoda, že jsme to nedotáhly do konce. Zbytečné chyby v míčích zadarmo nás podkopávaly. To nás srazilo na kolena a třetí set už byl z naší strany ‚odchozený‘. Liberec potom dobře bránil, nevěděly jsme, jak na ně,“ zklamaně přiznala Skřivanová.

„Druhý set jsme si měli dohrát. Musíme se zlepšit a být preciznější v jednotlivých činnostech. Víme, že naše mladé hráčky to dokážou, ale dnes to bylo takové vlažnější,“ konstatoval kouč Ostravy Zdeněk Pommer.

Už v úterý se ostravský tým vydá do Rumunska, kde ho ve středu večer čeká úvodní zápas 2. kola evropského Challenge Cupu s Rapidem Bukurešť. Odveta v hale ve Varenské ulici se bude hrát 21. prosince.

Extraliga volejbalistek - 15. kolo:

TJ Ostrava - Dukla Liberec 0:3 (-14, -25, -17)

Rozhodčí: Ištvanech a Horký, čas: 79 min., diváci: 78.

Ostrava: Výtisková 1, Buvinič 7, Jedličková 3, Skřivanová 16, Bauerová 7, Hadáčková 2, libero Jančová - Chládková, Kašparová 2, Dabrowska 5, Tobiášová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Liberec: Šulcová 10, Nečasová 9, Kvapilová 16, Frankevych 4, Kohoutová 11, Deisl 2, libero Kolářová - Kojdová 2, Lyklema 5, Bartošová 1. Trenér: Libor Gálík.