„Jsme šťastní. Porazit Opavu třikrát po sobě není vůbec lehké. Kluci bojovali, na palubovce jsme hráli, to co jsme si řekli,“ usmíval se po utkání domácí stratég Adam Choleva. „V prvním poločase se hledal Radukiš, ve druhém to vzal se Štěpánem Svobodou na sebe. Byla to cihla na cihlu. Šli jsme si za vítězství, a to máme,“ podotkl ostravský kouč.