„Po prvním nevýrazném setu jsme získali odvahu a předvedli pěkný výkon. Hráli jsme dva sety opravdu dobře a měli jsme Benátky jasně pod sebou,“ vrátil se Tomáš Zedník, manažer klubu a asistent trenéra Ostravy Dariusze Lukse, k průběhu čtvrtečního duelu.

Domácí v něm nepříznivý stav 0:1 zásluhou zlepšeného podání i útoku otočili na 2:1 a ve 4. sadě naposledy vedli 8:7. „Místo, abychom bojovali, tak si myslíme, že nám to soupeř odevzdá. Po špatném začátku odehrajeme dobře dva sety, ale po jedné chybě ve čtvrtém setu dostaneme tři body v řadě a už se to s námi táhne. Místo, abychom vedli o pět bodů, tak prohráváme o dva. Z naší strany to byl otřesný výkon,“ konstatoval univerzál a kapitán Ostravy Jakub Dvořák po prohraném čtvrtém dějství 19:25.

Domácí neuspěli ani v tie-breaku. Do stavu 11:11 byl vyrovnaný. „Ve čtvrtém setu, kdy jsme Benátky měli dohrát, jsme se začali obávat o výsledek a hráli hůř než v tom prvním. Ve zkráceném setu měli hosté větší chuť po vítězství, což nakonec rozhodlo,“ dodal asistent trenéra a manažer domácího klubu.

Ostrava si ke třem bodům za výhru 3:1 v minulém kole v Příbrami přidala jeden za pětisetovou bitvu s Benátkami a v třináctičlenné tabulce je stále poslední. V sobotu ji čeká zápas pod sítí devátého Brna.